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﻿殺小燈泡案續審 疑兇：有精神病應減刑

2017-09-27 列印
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　　台灣三歲女童「小燈泡」去年三月被當街殘殺，身首異處，全城轟動。高等法院昨審理女童案件，開庭傳召兇徒王景玉（見圖）在看守所的醫生和社工，二人均稱王男精神狀態「正朝好的方向發展」，王當庭稱「我有精神疾病，應該獲減刑」，認為一審判無期徒刑太重，檢方則認為應該判死。

　　台北看守所精神科醫生施至稱，王景玉行為表現是典型的思覺失調症病患，目前情緒穩定、緩和，如同常人，仍應持續服藥，王男當庭更稱自己有精神病，認為一審未有依刑法減刑。高檢署檢察官則指，王男犯案時並無精神障礙，未達可減刑程度。
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