﻿國民黨松山黨部查封被阻

國民黨因無法支付逾八億六千萬元新台幣（約二億二千一百萬港元）不當黨產，行政執行署昨派員查封該黨台北市松山黨部、南京東路及嘉興街黨工宿舍。警方派出近百名警員在松山黨外戒備，而多名國民黨籍台北市議員、數十黨工在場築成人鏈，阻擋執行官入內查封，並批評民進黨政府政治逼害，當局最終無法貼上封條。
行政執行署台北分署主任行政執行官鍾志正強調，根據法定程序，地政機關早前已完成松山黨部查封登記，不論有否貼上封條，均不會影響有查封效力、法院後續拍賣權力。
中銀香港本周一宣佈推出「中銀香港百年華誕紀念鈔票」，由今日凌晨起接受認購。有錢幣商反映，每天平均收數十個有關紀念鈔的查詢，他預測紀念鈔於十二月正式推出市面後，單鈔最受追捧，估計被炒高超過一倍。 ...
2017-09-28
內地土壤受重金屬污染問題嚴重，導致部份稻米中致癌物鎘含量超標，「雜交水稻之父」袁隆平表示，種植水稻技術近日再有突破，科研人員利用基因改造技術，移除親本中含鎘或吸鎘基因，創造出不會吸收鎘的稻米種子。 今年首季，廣州市食品藥品監管局網站共抽查三百六十七批食物及相關產品，合格率逾九成二，但當局通報的九個品種中，以大米、米製品合格率最低，不合格率超過四成四，不合格項目均是重金屬鎘含量超標。 鎘大米不但降低內地消費者對國產米信心，亦顯示國產大米品質面臨嚴峻考驗。中國工程院院士袁隆平日前出席國家水稻新品種與新技術展示現場觀摩會表示，種植水稻技術近日再有突破，科研人員利用基因改造...
2017-09-28
泰國前首相英祿任內推行稻米補貼政策被控瀆職案，當地最高法院昨裁定英祿罪成，判處監禁五年。英祿早前已取道鄰國柬埔寨流亡海外，首相巴育日前表示已掌握對方行蹤，不排除將其引渡回國服刑。 英祿涉嫌瀆職案昨日宣判，泰國最高法院門外有大批英祿支持者聚集，警方加派大批警員在場戒備，預防英祿支持者衝擊法院。 法院裁定，英祿瀆職罪名成立，判處即時監禁五年，同案另外二十八名被告，其中二十六人罪名成立，米商阿披乍判監四十八年、商業部前部長汶頌判監禁四十二年。 案件原定上月二十五日宣判，惟因英祿當時聲稱身體不適缺席聆訊，之後行蹤不明。報道稱，英祿早在上月二十四日已取道鄰國柬埔寨，再轉往阿...
2017-09-28
據星島地產網報道，屋苑紛錄高價成交，美聯首席高級營業經理林海成表示，美孚新邨百老匯街54號中層C室，面積994方呎，3房間隔，外望嶺南風源池景，單位以1488萬元易手，呎價高達14970元，創下屋苑純...
2017-09-28
由「三馬」持股的本港首隻金融科技（Fintech）股眾安保險（6060），將於今日掛牌，公開發售獲12萬名投資者認購，錄得近400倍超購，人人有份穩中1手，以昨日暗盤價收升近15%計算，不計手續費，每手100股賺890元。不過，以獲派3手來計算，需要斥資180萬元認購3萬股才能抽中，故借孖展所賺有限。 據眾安配發結果，成功認購並抽中1手的投資者人數高達1.77萬人，但抽中2手要認購80手，要穩獲3手更要認購300手，斥資高達180萬元。大額認購方面，共接獲167名「頂頭槌飛」，每張認購近3億元，但中籤率僅得0.62%。以「頂頭槌飛」為例，並以90%孖展及1.3%利息...
2017-09-28
阿仙奴領隊雲加在上仗主場2:0擊敗西布朗的英超，今季首次把艾朗藍斯推上進攻中場位置，效果大獲好評。槍手食髓知味，今晚歐霸H組作客有力大勝實力平平的巴迪，直取讓球主客和讓一球「客勝」。 （now633台周五凌晨1:00直播） 自八月底英超作客0:4大敗給利物浦後，兵工廠各賽事五戰四勝一和，雲加更在上場聯賽大膽微調戰術，本季首次派艾朗藍斯擔任進攻中場即博得奠勝2:0十二碼。 亨利：解放進攻才能 高貝利之王亨利大讚：「雲加雖然今季首次這樣用藍斯，效果卻十分理想，完全解放他的進攻才能，亦令到拿卡錫迪和阿歷斯山齊士得到源源不絕的供應，今後絕對可以繼續這樣佈陣。」 雲加過去三季...
2017-09-28
日產代理上周一次過在港推出新改良版Qashqai Plus及X-Trail Plus+玩樂車，兩者豪華及安全裝備大幅升級，售價維持原有水平，免費增值。 文：彭志揚 圖：William ...
2017-09-28
40歲的薛世恒(Daniel)是陳法拉前夫亦是Neway大少，多年來主力投資地產，近年由商界轉戰娛樂圈做「新人」。他否認傳聞中家中地位不保氣走貪錢陳法拉，亦解釋家族生意Neway同星娛樂由爸爸交給二少...
2017-09-28
國際數項競爭力排名榜，一直備受重視，因排名升跌，反映一個地區進步或退步。昨天世界經濟論壇公佈今年全球競爭力報告，香港有進步，由去年排名第九位，連跳三級升上第六位，為近年最高，在亞洲區內僅次於排第三位的新加坡。以排行細項計，香港在創新的表現，值得注意，比去年上升一級，顯示香港在創新水平由長期被指落後，出現掉頭反升的勢頭。 長期以來，不少政商人士認為，世界經濟論壇給香港的排名，較為「保守」，不似其他競爭排名榜，都給香港較高的評分。今次世界經濟論壇提升香港的排名，除了香港保持既有優勢，向來較弱的創科一項，排名由去年二十七升上第二十六，不要少看升一級，已貢獻了整體排名百分之四點五分...
2017-09-28
今季賽事昨晚來到第八回合，李易達和郭能終於都成功打開勝利之門，而所有練馬師季內都已經贏馬。李易達昨晚憑「飛壹般」爆冷贏馬，而此駒今仗在楊明綸胯下以五十六倍掄元，師徒齊心之下，威力果然不同！ 至於郭能則...
2017-09-28