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﻿國民黨松山黨部查封被阻

2017-09-28 列印
　　台灣行政院不當黨產處理委員會向國民黨追徵逾八億元新台幣不當黨產，法務部行政執行署台北分署昨派查封國民黨松山區黨部，大批國民黨籍議員、黨工在場築成人鏈，阻擋執行官入內查封，當局最終無法貼上封條。

　　國民黨因無法支付逾八億六千萬元新台幣（約二億二千一百萬港元）不當黨產，行政執行署昨派員查封該黨台北市松山黨部、南京東路及嘉興街黨工宿舍。警方派出近百名警員在松山黨外戒備，而多名國民黨籍台北市議員、數十黨工在場築成人鏈，阻擋執行官入內查封，並批評民進黨政府政治逼害，當局最終無法貼上封條。

　　行政執行署台北分署主任行政執行官鍾志正強調，根據法定程序，地政機關早前已完成松山黨部查封登記，不論有否貼上封條，均不會影響有查封效力、法院後續拍賣權力。
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