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﻿伊萬卡偕夫出席中國國慶招待會

2017-09-29 列印
　　美國第一千金伊萬卡繼年初帶同女兒出席中國駐美國大使館新春團拜活動後，日前再與丈夫庫什納結伴到使館，出席中國國慶招待會，二人並與訪美的國務院副總理劉延東交談。

　　同為白宮顧問的庫什納、伊萬卡夫婦，周三晚結伴出席中國駐美國大使館國慶招待會，二人並無發表公開講話。劉延東致詞時說，美中首輪社會與人文對話，將探討新形勢下，如何加強人文交流，深化中美友好，為兩國關係發展注入強大正能量；而當前地區熱點問題四起，全球挑戰持續增多，中美在促進世界和平發展均肩負不可或缺的共同責任。
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