  • 2017年9月29日 星期五
  • 31º
  • 71%
熱門： 中銀紀念鈔公屋富戶共享單車老表畢業喇王浩信

日報新聞 > 中國

﻿國產客機 C919安全再試飛

2017-09-29 列印
　　內地國產大型客機C919繼五月順利首飛後，昨日再次試飛，飛機昨清晨約七時二十分由上海浦東機場第四跑道起飛，飛行兩小時四十六分後在南通降落，其間完成起落架收放等初始檢查試飛任務。據悉，C919今次試飛飛行高度達一萬呎，飛行時間超過首飛兩倍，試飛空域亦較首飛時大一倍。另外，昨晨八時一分，另一架國產支線客機ARJ21在上海大場機場試飛，飛行兩小時十五分鐘後降落，其間順利九項測試。今次是中國空域首次同時出現兩種型號國產噴氣客機。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd