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﻿成都擬建世界第二高樓

2017-09-29 列印
　　世界第二高樓或會在成都拔地而起。四川省成都市公共資源交易中心周二發佈公告，表示將於下月十九日拍賣天府新區秦皇寺一幅佔地二百九十九畝的商住用地，根據賣地條款，買家須在該幅土地興建一幢樓高六百七十七八米的摩天大廈。

  大廈落成後，將超越樓高六百三十二米的上海中心大廈，其高度亦僅次現時世界最高大樓、高八百二十八米的阿聯酋杜拜哈利法塔。但有網民質疑，四川處於地震帶，當地是否適合興建摩天大廈。
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