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﻿新浪微博招募千名監督員

2017-09-29 列印
　　內地微博雖然有嚴謹監控程序，仍不時出現及色情等違法內容，新浪微博周三透過官方微博宣佈，公開招募一千名微博監督員，監督員每月須舉報最少二百條涉黃、違法、有害微博訊息，舉報者除可獲二百元人民幣補貼外，舉報數目最多首十名監督員，更可獲得手機、手提電腦等禮物。新浪亦設有監督員年終考核機制，監督員惡意舉報、敲詐勒索用戶；當月錯誤舉報超過三次；年終考核排名末尾，將被取消資格。
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