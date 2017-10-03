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﻿「台獨」言論惹風波 蔡英文：無法規定院長發言

2017-10-03 列印
　　台灣行政院長賴清德日前自稱是主張台獨的政治工作者，並聲稱「中華民國」是一個主權獨立國家，總統蔡英文透露，事後曾與賴討論有關言論；她指，自己無法規定院長發言，但相信賴清德知道整體政策方向。蔡英文（見圖）表示，自己政治生涯大多處理國安、經貿事務，亦曾任職政務官，短時間出任立委；而賴清德則有豐富政治經歷，加上地方行政歷練、長期擔任立委，雖然兩人均屬強勢，但透過互補分工，二人討論問題的皆互相尊重，故沒有出現重大分歧。

　　至於賴清德日前發表涉及「台獨」言論，她透露，事後曾與賴討論有關言論，但行政院長基本上帶領整個行政團隊，總統無法規定院長發言，但相信賴清德知道整體政策方向。
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