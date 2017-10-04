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﻿京七歲童從纜車墮下　官方：不慎滑落摔傷

2017-10-04 列印
　　國慶中秋超級黃金周已度過一半，但內地不少景區仍逼滿遊人，甚至艱景區因遊人數量過多，臨時決定停售門票；而北京石林峽景區出現樂極生悲件，一名男童自行打開纜車車門，結果從高處墮下，幸無生命危險。

　　故宮、長城、明十三陵等著名景點、景區雲集的北京，仍舊是長假期間國內遊熱門目的地。其中，懷柔區慕田峪長城昨日因為景區管理安排混亂，大批遊客等候上纜車，其間險釀成人踩人事故。

　　平谷區石林峽風景區更傳出有男童從纜車墮下意外。消息指，一名男童昨上午乘搭纜車期間，自行打開車門並失足墮下，風景區即停止纜車運作和售票；但網上亦流傳景區公告，表示因遊人過多，故停止售票。

　　平谷區政府傍晚證實，一名七歲男童由祖父母偕同到景區遊玩，準備乘坐纜車時不慎滑落摔傷。景區工作人員立即進行救護，男童幸無生命危險。
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