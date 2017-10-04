  • 2017年10月4日 星期三
  • 29º
  • 81%
熱門： 賭城槍擊易行城市 公屋富戶香港快運中秋

日報新聞 > 中國

﻿馬戲團幼虎「逃獄」　湖北警大圍捕

2017-10-04 列印
　　湖北發生馬戲團老虎逃亡事件。江蘇省一個馬戲團近日到湖北演出，前日下午馬戲團演出後，馴獸師一隻兩歲大幼虎帶回台鐵籠內休息，其因馴獸師一時疏忽未有鐵鎖上籠，幼虎趁團員不為意逃跑，團員發現老虎時一邊從後追趕，一邊報警。

  所幸馬戲團駐紮地農村一處空地，警方最後決定採取誘捕圍趕，逐步縮小包圍圈，約一小時後成功將幼虎趕入獸籠，事件無造成任何人受傷。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd