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﻿台兩軍艦一日內 與商船漁船擦撞

2017-10-04 列印
　　台灣昨日先後發生兩宗海軍軍艦與商船、漁船擦撞事件。一艘停泊高雄港十號碼頭的紀德級導彈驅逐艦，昨上午約八時三十分被一艘商船碰撞，船尾受損，幸無人員受傷，軍方正調查損傷情況，並聯絡高雄航港局查明商船肇事原因，並將依法提出求償。

  另一艘紀德級導彈驅逐艦，昨日駛返蘇澳港時，一艘漁船欲從軍艦右側超越，導致發生擦碰，無人員受傷，經檢視軍艦艦體無損傷，漁船輕微損傷，軍方已成立專案小組展開調查事件。
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