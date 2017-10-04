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﻿特朗普將訪亞洲 蔡英文：台美關係不變

2017-10-04 列印
　　美國總統特朗普下月出訪亞洲，並應中國國家主席習近平邀請訪華，外界關注美台關係會否生變。台灣的總統蔡英文表示，美國、中國大陸、台灣三邊關係架構並無改變，她亦認為美方不會作出任何改變，但她會仔細觀察華府及北京互動、亞洲局勢變化，若出現變局，台灣要多花時間來處理。蔡英文又稱，她上台後兩岸關係基本平穩，雖然大陸覺得台灣在重要政治問題未達標，但台方已釋出最大善意，希望十九大後，兩岸政府可思考新模式，改善關係。
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