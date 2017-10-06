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﻿三亞飯店涉敲詐遊客

2017-10-06 列印
　　國慶中秋長假期是旅遊旺季，但有不法旅遊業界趁機欺騙、敲詐遊客，海南公安日前查處一間涉嫌欺騙遊客的飯店，又拘捕一名派發非法旅遊傳單男子。

　　海南省三亞市公安局在長假期前夕，得悉天涯區一間飯店涉嫌欺騙遊客，旅遊警察支隊調查後，周一晚上採取報法行動，拘捕飯店女負責人、一名女職員。女職員供稱，負責人指示她在天秤動手腳增加海鮮重量，藉此騙取每名 顧客數百元人民幣。

　　警方其後行政拘留二人十五天，當地工商局亦吊銷該飯店作營業執照。

　　另外，旅遊警察支隊警員周一晚上約七時巡經大東海區域時，發現一名男子在商場附近派發非法旅遊傳單，涉嫌擾亂公共秩序，警方將其拘捕，並處以十日行政拘留、罰款五千元人民幣。
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