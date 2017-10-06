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﻿長江遇50年大洪水逾千座水庫排洪

2017-10-06 列印
　　十月雖已踏入秋季，但長江上游三峽區間、漢江流域日前仍降中至大雨，部份地區更達暴雨。受強降雨影響，周一傍晚五時，長江支流清江的水布埡水庫入庫流量達每秒六千七百一十立方米，形成五十年一大洪水。三峽水庫入庫流量增大。前日至昨日，入庫流量持續超過每秒三萬立方米，高峰時段更達三萬四千立方米，創二十五年來歷史同期新高。

  湖北省政府表示，全省有一千一百二十座水庫超汛限，其中一千零十一座水庫需要排洪。
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