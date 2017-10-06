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﻿中國助反恐 向菲方提供武器

2017-10-06 列印
　　內地向菲律賓政府提供第二批反恐武器裝備，總值約三千萬元人民幣。

  中國駐菲大使趙鑑華昨日將三千支步槍、三百萬發子彈、九十副狙擊瞄準鏡移交菲國防部長洛倫扎納、武裝部隊總參謀長阿諾。趙鑑華表示，中方提供反恐武器裝備，有利於維護地區和平穩定，中方明年初亦會按照計劃，向菲捐助第三批反恐武器裝備。
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