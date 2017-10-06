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﻿中美多領域合作加強網絡安全

2017-10-06 列印
　　首輪中美執法及網絡安全對話周三在華盛頓舉行，由國務委員、公安部長郭聲琨，與美國司法部長塞申斯、國土安全部代理部長杜克共同主持。雙方回顧總結兩國近年在執法及網絡安全領域合作的成效，並就反恐、禁毒、遣返非法移民等議題進行深入交流，達成廣泛共識。郭聲琨強調，中方願與美方加強反不同領域合作，解決兩國在執法領域重要關注。

  美方表示，美中作為兩個大國，加強執法及網絡安全領域的合作對雙方、對世界都十分重要。
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