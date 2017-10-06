﻿中美多領域合作加強網絡安全

威爾斯於世界盃歐洲區外圍賽D組落後榜首的塞爾維亞四分，仍有機會在最後兩輪後上取得首名直接晉身決賽周資格。今晚作客早已出局的格魯吉亞，紅龍主帥高文豪言不勝無歸，小將活特本料肩負重任，直取客勝。（有線61、64、201、203台周六凌晨0:00直播） 在D組威爾斯以十四分排次席，最後兩輪仍可望趕上四分領先的塞爾維亞。雖然主將加里夫巴利因傷倦勤，但領隊高文仍信心十足道︰「我軍過去數場賽事都曾經缺少不同主將，但這不會影響整體的發揮。」 預計剛榮膺威爾斯年度最佳年輕球員的利物浦小將活特本，可乘巴利缺陣而得到更多上陣時間，而中場艾朗藍斯和祖阿倫等星將悉數在陣，實力不容輕視。格魯...

2017-10-06