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﻿山東遠洋漁船 12失蹤船員遺體尋回

2017-10-07 列印
　　一艘山東遠洋漁船，周四凌晨日本島根縣隱岐諸島附近與一艘本港註冊油輪相撞後翻沉，造成一死三傷、十二人失蹤。

　　山東漁船「魯榮遠漁378」周四凌晨日本島根縣隱岐諸島以北約四百公里國際水域，與一艘本港註冊油輪相撞後翻沉。

　　事發後，內地搜救部門已尋求日方協助搜救，中國駐大阪總領館成立應急小組。日本第八管區海上保安本部派出三艘隻前往現場，昨清晨派潛水員潛入「魯榮遠漁378」搜索，最終在船艙內尋回所有失蹤船員遺體。
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