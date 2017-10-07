﻿山東遠洋漁船 12失蹤船員遺體尋回

最近看到一單新聞，發人深省。台灣的國防部長馮世寬說，若解放軍犯台，國軍可以抵抗超過兩星期。退役陸軍中將吳斯懷在facebook發文駁斥：國軍守幾天根本不是問題，而是挺獨的人準備好為獨立建國犧牲生命了嗎？ 整件事源於本周二國民黨立法委員賴士葆，在立法院質詢國防部長馮世寬說：「前國防部長李天羽曾說如果兩岸開打，國軍可撐兩周，現在國軍可撐多久？」馮世寬回答：「李天羽只能打兩周，但我不止。李天羽當國防部長，距今已有一段時間，這期間國防部整軍經務有更大力量，可撐更久。」 其後退役國軍中將吳斯懷在facebook上貼文回應說，「民粹和無知才是台灣真正的危機，台灣名嘴談論兩岸開戰，總是對...

2017-10-07