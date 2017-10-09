近日有內地記者到提供服務的杭州金逸影視中心IMAX店影院親身試「瞓」，感到牀墊很軟很寬，但不夠長，感覺像是「加長版」的雙人沙發，整張牀連靠背長約一點五米，若完全躺下，小腿會伸出牀外。職員解釋指，這款牀不是為睡覺而設，目的是提高看戲的舒適度，適合半躺觀看。不過，記者又發現，若躺在最後一排，銀幕下方會被欄杆遮擋，若躺下來就必須抬頭看戲，感覺不舒服。
杭州影院首推牀上看戲
近日有內地記者到提供服務的杭州金逸影視中心IMAX店影院親身試「瞓」，感到牀墊很軟很寬，但不夠長，感覺像是「加長版」的雙人沙發，整張牀連靠背長約一點五米，若完全躺下，小腿會伸出牀外。職員解釋指，這款牀不是為睡覺而設，目的是提高看戲的舒適度，適合半躺觀看。不過，記者又發現，若躺在最後一排，銀幕下方會被欄杆遮擋，若躺下來就必須抬頭看戲，感覺不舒服。
姊妹善信受辱 仁慈寺方丈涉強姦被捕
屯門寺院驚爆內地方丈性侵女善信醜聞。本報得悉，繼大埔定慧寺女住持釋智定兩度與內地和尚結婚，圖令男方取得居港權後，屯門仁慈寺一名多年前來自內地的方丈涉嫌性侵及強姦女善信被捕。警方日前接獲一對成年姊妹報案...
2017-10-09
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假軍人行騙落網 大校軍銜叫價1800萬
內地不時出產山寨貨，連軍官銜頭亦可造假！據內地傳媒披露一宗假冒軍人騙案，當局近月在北京拘捕了一男一女的冒牌軍人，其中自稱「將軍」的許姓男子供稱，凡捐贈一千五百萬元人民幣便可獲授大校軍銜。 據央視報道披露，內地當局今年七至十月在全國展開打擊假冒軍人的專案行動期間，在北京某會館拘捕了兩名冒牌的「將軍」和「大校」，二人以招攬地方人才到部隊工作之名行騙。許姓男疑犯供稱，去年初他自稱「部隊將軍」和「忠誠衞士基金會」秘書長，負責招攬地方人才工作，對外宣稱只要捐贈一千五百萬元便可直接招為軍官，並獲授予大校軍銜。 報道畫面顯示，落網的一男一女是在一間酒店客房中被查，他們為了包裝自己...
2017-10-09
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特朗普暗示對付北韓 「只有一種方法奏效」
朝鮮半島局勢持續升溫，美國總統特朗普昨日再在社交網站發帖，指應對北韓「只有一種方法奏效」，但未有加以解釋，引起傳媒和分析家解讀指出，特朗普是暗示美國可能會對北韓採取軍事行動。北韓最高領袖金正恩日前亦發表講話，揚言會完成國家核武力量建設的歷史大業。 特朗普在Twitter發佈兩則短訊，指過去二十五年來歷任美國總統和政府與北韓進行談判都得不出成果，「締結過一些協議，也付出過大筆金錢……都不奏效。那些協議在墨水乾之前已經被人違反了，愚弄美國的談判人員。對不起，只有一種方法會奏效！」 記者其後追問特朗普該段訊息的意思，他僅回應說：「你們很快便會知道答案。」日前他與一批軍方領...
2017-10-09
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維港灣複式 高曠明亮
「奧運三寶」屋苑之一維港灣，位處九龍市區，鄰近港鐵奧運站及大型商場，是區內指標屋苑。今次為大家介紹該屋苑一個罕有複式放盤，實用面積1,476方呎，四房一套房，室內佈置實而不華，最新叫價三千三百萬元。 ...
2017-10-07
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「十九大」後勢回調 A股今復市料造好
內地超級黃金周休市期間，美股連番刷新歷史新高，港股更突破大時代高位，恒指創2007年12月以來新高。市場關注周一A股復市後會否追上潮流。不少分析指，A股已累積較多升幅，後市上衝3400點將遇阻力，基金或逢高減持，「十九大」後大市會有回調期。 平安證券投資策略部副總經理羅曉鳴認為，A股本來在節前的三、四個月持續上升，累積了較大的調整壓力；現在受惠定向降準，節後有望上試3400點，但反彈力度難料。因為銀行股、地產股已累積較大升幅，同時，樓市調控必須加碼亦成為市場共識，內房銷情料轉淡。長假前，滬指收報3339.64點，跌0.17%，失守30天平均線，成交持續低迷。 國慶長...
2017-10-09
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葡軍世盃在望 C朗半場救全家
葡萄牙周日在世界盃歐洲區外圍賽B組作客弱旅安道爾遲遲未開紀錄，原本休息的隊長C朗拿度下半場後備上陣自救，入一球以及策劃另一球，領軍淨勝2:0，以三分緊纏榜首的瑞士。該隊明晚最後一輪主場擊敗瑞士，便可憑得失球壓過對手取得決賽周門券。 賽前落後瑞士三分的葡萄牙今輪許勝不許和，但在隊長C朗退居後備下破門乏術，直到後者下半場後備上陣才打破僵局。 這名三十二歲射手於六十三分鐘先入一球，再於八十六分鐘策動攻勢，造就安達施華建功鎖定2:0勝局。 C朗於今屆外圍賽累積入十五球，佔葡軍總入球一半，教練費蘭度山度士說：「C朗未有跟足操練，下半場被迫派他上場，幸最終取勝完成任務。」
2017-10-09
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智慧美顏 樂活小家電
都巿人對於扮靚愈來愈講求功效快捷，因此嶄新電子科技已陸續注入美顏儀器的設計中，如美容器添加了色斑驗測功能，光觸媒牙刷可以免牙膏潔淨，姊妹們一於齊齊步入智慧美顏新世代吧！文︰Angel 圖︰陳鐵剛 模...
2017-10-09
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出騷春風滿面冧粉絲 阿嬌歸港笑容燦爛 甜撐男友：對我超好！
36歲的鍾欣潼（阿嬌）日前承認和台灣靚仔型男醫生、有「醫學界王陽明」之稱的賴弘國拍拖後，昨日聯同Twins拍檔蔡卓妍（阿Sa）在湖南長沙出席簽售會期間，難掩熱戀甜蜜心情，不時露出冧爆笑容！阿嬌昨晚抵港...
2017-10-09
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社論——郊野可「零桶」 市區為何不可？
漁護署表示，由前年起在部份郊野遠足徑試行的「自己垃圾自己帶走」計劃，效果理想，預定今年會收回所有遠足徑的垃圾桶，強調「不會走回頭路」。部門滿有信心，表現有擔當，值得讚揚，但推行範圍擴大，須配合更多宣傳，並組織義工協助，以免出現走回頭路的問題。 漁護署一五年起在部份郊野公園試行移去垃圾桶，至今數目減一半，而大部份遠足徑的棄置垃圾量大減，最高近九成，成績理想。署方有信心在年底前移除所有遠足徑上合共二百五十多個垃圾桶，但不包括康樂場地如燒烤場和露營場地的垃圾桶。 雖然城市街道垃圾桶經常爆滿，而垃圾分類回收計劃成效又差強人意，但遠足徑「自己垃圾自己帶走」試驗計劃出奇地好，或反映行山...
2017-10-09
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電子大師靚加加捧盃 姚本輝田泰安齊兩W 莫雷拉停賽前起孖封王
昨日莫雷拉憑葉廄「紅駿之星」及石廄「神舟小子」起孖，另有五場位置，停賽前又成為騎師王。至於摩廄「靚加加」捧中華總商會盃，文廄「電子大師」則捧仁濟盃。姚本輝與田泰安合作贏「魅影揚飛」，練者另贏「阿姆利則...
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