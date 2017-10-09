﻿杭州影院首推牀上看戲

內地電影業競爭激烈，杭州一間戲院打破坐着看戲的傳統，推出讓觀眾躺在牀上看戲的新體驗，在原本可容納百人的電影院裏，分四排擺放了十三張雙牀，並規定觀眾必須同時購買兩張戲票，避免跟陌生人同牀的尷尬場面，票價比一般戲票貴一倍，售價為一百四十至一百五十元人民幣（約一百六十四至一百七十五港元）。



近日有內地記者到提供服務的杭州金逸影視中心IMAX店影院親身試「瞓」，感到牀墊很軟很寬，但不夠長，感覺像是「加長版」的雙人沙發，整張牀連靠背長約一點五米，若完全躺下，小腿會伸出牀外。職員解釋指，這款牀不是為睡覺而設，目的是提高看戲的舒適度，適合半躺觀看。不過，記者又發現，若躺在最後一排，銀幕下方會被欄杆遮擋，若躺下來就必須抬頭看戲，感覺不舒服。