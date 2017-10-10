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﻿兩輛越野車 西藏追逐羚羊

2017-10-10 列印
　　內地網上近日流傳兩輛越野車在西藏追逐、碾過藏羚羊的消息，西藏林業廳調查後，證實有關車輛曾追逐藏羚羊，但無藏羚羊因此傷亡，當局依法向七名涉案人合共罰款逾十萬元人民幣。

　　有關消息上周五開始在互聯網傳播，西藏自治區森林公安、保護區管理部門、野生動物管護員，立即到色林錯國家級自然保護區藏羚羊棲息地調查，未發現藏羚羊傷亡情況。

　　區林業廳調查後證實，七名涉案人上周三分乘兩輛越野車駛入藏羚羊棲息地，追趕藏羚羊群拍照超過一分鐘，期間並無撞傷碾壓藏羚羊。 當局指七人擅闖自然保護區，妨礙野生動物生息繁衍、破壞野生動物棲息地，依法判處每人罰款一萬五千元人民幣並向保護區協議管護員追究監管不力責任。
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