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﻿中紀委全體會議 王岐山發表講話

2017-10-10 列印
　　中共第十八屆中央紀律檢查委員會第八次全體會議昨日舉行，中紀委書記王岐山主持會議並發表講話。全會通過中紀委常務委員會有關國務院僑辦前副主任李剛、中紀委駐民政部前紀檢組長曲淑輝嚴重違紀問題審查報告、撤銷解放軍前後勤部紀委書記劉生傑中紀委委員職務報告；其中李剛被「留黨察看一年」處分，或免受刑責。而中紀委過去五年先後有一百四十名省部級官員因貪腐下台。學者相信，十九大後中央將提出制度化的反腐新舉措。
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