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﻿湖南女入住酒店 被「股東」邀外出

2017-10-10 列印
　　湖南一名女大學生國慶秋長假期與男友、兩名友人到浙江省杭州市遊覽，事前在網上預訂的酒店，豈料女事主入住該酒店兩小時後，手機接獲陌生人發出短訊。

  對方自稱是酒店股東，透過酒店電腦系統取得其聯絡方法，希望與她聊天，且約她外出。當事人懷疑個人資料外洩於是報警。

  酒店經理引述警方表示，當局調查後得悉是其他酒店員工洩漏事主資料；經理強調，前台員工拍照、登記證件號碼、手機號碼是並無違法，但願意就事件致歉。
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