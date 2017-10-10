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﻿解放軍60年代至今 29試飛員身亡

2017-10-10 列印
　　曾獲解放軍「八一勛章」試飛員李中華透露，空軍從成立至今，已有逾二千名機師殉職，而試飛部隊自上世紀六十年代至今，亦有二十九名試飛員身亡。他指，十八年試飛生涯中，均駕駛各種最新型飛機，大多是執行挑戰飛機的極限任務，到達別人從未經歷過的飛行禁區，因而，每一次試飛，都是一次全新的挑戰，每一次試飛都有不可預知風險。

  李中華憶述自己試飛殲十戰機時為例，他當時由一萬二千米高空，以每秒一百二十米速度向下俯衝，若飛機突然解體，試飛員是無法逃生。
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