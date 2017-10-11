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﻿蔡英文雙十致辭：不走對抗舊路

2017-10-11 列印
　　昨日是台灣雙十節，總統蔡英文致辭時表示，今年是兩岸交流三十周年，兩岸已由敵對轉為和平發展；她強調，台方處理兩岸關係時，會秉承善意不變、承諾不變、不走回對抗舊路方針，亦不會屈服於壓力，呼籲兩岸領導人共同尋求兩岸互動新模式。

　　蔡英文稱，過去三十年，兩岸已由敵對轉為和平發展，她去年就任以來，台方已釋出最大善意，儘管因雙方政治立場令交流停頓，但兩岸關係基本維持穩定。她強調，台方處理兩岸關係時，會秉承善意不變、承諾不變、不走回對抗舊路方針，亦不會屈服於壓力。
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