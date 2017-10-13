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﻿台七歲童突發燒 魂斷阿聯酋客機

2017-10-13 列印
　　德國傳媒報道，一名七歲台灣女童，周三隨同家人由阿聯酋杜拜乘坐阿聯酋航空前往德國慕尼黑，客機下午約四時五十分起飛，惟航機起飛約四十五分鐘後，女童突然發高燒，當場暈倒。機員及機上一名任職醫生的女乘客即時為女童進行急救，惜最終返魂乏術。客機最後緊急降落科威特，由當地一名醫生登機將女童遺體運走，女童母親、外婆、兄弟姊妹等家人亦一同下機，班機停留一個半小時後，按原計劃繼續飛往慕尼黑。
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