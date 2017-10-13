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﻿故障盤旋四句鐘 哈薩克客機安全降落

2017-10-13 列印
　　哈薩克阿斯塔納航空公司一架在廈門完成維修的客機，昨日上午十時二十九分在廈門機場起飛測試，惟起飛不久機師發現右後起落架故障，雖然能夠放下，但無法確認起落架是否鎖定，機師遂向中國空管發出緊急情況代碼。客機在廈門附近的泉州德化縣上空盤旋近四小時後，重新進入廈門機場迫降，機場亦啟用應急保障程序，出動消防及其他救援人員和設備準備，所幸飛機安全降落，未有造成任何傷亡。
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