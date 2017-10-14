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﻿全國大會召開在即北京禁用航拍機

2017-10-14 列印
■下周二起，北京禁用航拍機、動力滑翔傘等航空器。新華社
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　　中國共產黨第十九次全國代表大會下周二在北京召開，為確保會議空防安全，北京警方昨日宣佈，下周二凌晨零時起北京市行政區域，禁止使用無人航拍機、動力滑翔傘等「低慢小」航空器，同時禁止所有廣告飛行活動、施放氣球活動。

　　警方表示，禁飛區設置時間為下周二凌晨零時至本月二十五日午夜，禁飛「低慢小」航空器是指，飛行高度在一千米以下、飛行時速不足小時二百公里、雷達反射面積小於兩平方米的航空器具，包括輕型和超輕型飛機、滑翔機、滑翔風箏、熱氣球、飛船、滑翔傘、無人機、搖控飛機等十二類；同時禁止所有廣告飛行活動、施放氣球活動。

　　倘若發現民眾違法飛行，警方將聯合軍隊、民航等有關部門嚴厲查處。而用於十九大工作保障、應急作業飛行活動，應取得軍隊、民航空中管制部門批准後方可進行。
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