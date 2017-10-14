  • 2017年10月14日 星期六
  • 24º
  • 67%
熱門： 施政報告性交轉運弒母墮樓貓店長曹星如

日報新聞 > 中國

﻿六旬漢被貓爪傷 染瘋狗症死亡

2017-10-14 列印
■四川省一名男子，疑被貓爪傷後染瘋狗症。新華社
Previous Next

　　不少貓癡會逗流浪貓玩耍，四川省巴中市一名男子，農曆新年期間逗貓玩耍時被爪傷手部，當時不以為意，更無接受治療。今年六月該名男子出現反應遲鈍等症狀，其家人安排他入院檢查，結果發現其出現腦部萎縮、腦梗塞、四肢發抖等症狀，家人當時認為患者已六十五歲，罹患「老人病」亦屬正常；惟治療數天，其病情急轉直下，醫生替其詳細檢查後，懷疑他被貓爪傷後感染瘋狗症，患者延至九月九日不治。專家表示，瘋狗症病毒潛伏期可達二十八年，發作死亡率高達百分百，除狗隻、蝙蝠外，所有溫血動物亦可能傳播病毒，建議所有人被溫血動物爪傷後，要盡早求醫並注射瘋狗症疫苗。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd