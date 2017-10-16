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﻿杭州動工興建亞運會設施

2017-10-16 列印
　　二○二二年亞洲運動會將在杭州舉行，亞運會多個場館昨日動工興建，預期所有場館、選手村等設施可在二○二一年竣工展開各項測試。

　　第十九屆亞運會杭州市場館及設施建設行動大會暨亞運場館開工議式，昨在杭州奧體中心體育游泳館工地舉行，代表亞運會場館及設施建設工程正式展開。根據主辦合約、已初步確定競賽項目，杭州市將建造五個新場館、擴建七個現有場館、十二個場館須進行改造提升工程、興建七個臨時場館；並興建一個選手村、利用現有資源改造一個分村。

　　場館及設施建設上，亦要符合「綠色、智能、節儉、文明 」辦賽理念。

　　場館和設施建設昨日全面啟動，明年六月新建場館及設施全面開工，到二○二一年三月竣工展開各項測試。
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