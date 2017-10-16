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﻿十九大代表年齡 較上屆年輕0.2歲

2017-10-16 列印
　　中國共產黨第十九次全國代表大會明日召開，全國各地逾二千二百名代表昨起陸續抵達北京，內蒙古代表昨上午乘飛機抵達首都國際機場，是首一個抵京京外代表團，而新疆、青海、西藏亦先後到埗。據悉，十九大代表平均年齡，較五年前十八大時五十二歲年輕零點二歲，四十五歲以下代表四百二十四名，超過二千一百名代表擁有大專以上學歷，而女性代表、少數民族黨員代表人數亦有所增加。
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