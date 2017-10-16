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﻿盜挖古墓案 雲南偵破47宗

2017-10-16 列印
　　雲南警方近日偵破四十七宗盜挖古墓案，拘捕五名疑犯。雲南省保山市昌寧縣漭水鎮明德村、明華村，今年八月起發生多宗古墓被盜挖案。縣公安局得悉事件後展開調查，迅速拘捕四名懷疑盜墓者、一名銷贓人。警方指，四名疑犯由二○一四年起，萌生竊挖家鄉周邊山中古墓主意，盜賣貴重陪葬品，並售予案古董商人，四人先後盜取四十七座古墓陪葬品，涉案金額逾十萬元人民幣。五名疑犯均已被刑事拘留，警方並追回部份財物。
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