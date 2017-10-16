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﻿內地研發北斗GPS 2020年提供服務

2017-10-16 列印
　　內地自行研發的北斗衞星導航系統，上周首次在中國自行設計製造的支線客機ARJ21上展開導航測試。中國商飛公司表示，該架ARJ21上周在山東東營機場進行四天測試試飛，測試完全按照國際民航標準要求。測試結果表明，國產衞星導航系統性能普遍達到國外同類系統水平，其中快速定位等指標居國際領先地位。北斗導航系統目前已最少發射二十七顆衞星，系統預計在二○二○年建成並正式提供全球定位服務。
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