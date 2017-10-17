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﻿袁隆平團隊創新紀錄 超級雜交稻畝產1149公斤

2017-10-17 列印
　　「雜交水稻之父」中國工程院院士袁隆平率領的團隊再取得技術突破。國家雜交水稻工程技術研究中心表示，選育的超級雜交稻「湘兩優900」，平均畝產量逾一千一百公斤，刷新世界水稻單產最高紀錄。

　　團隊河北省邯鄲市永年區矽谷農科院超級雜交稻示範基地內種植一百二畝「湘兩優900」，該省科技廳周日安排七人專家組到場測產驗收，專家隨機抽取三幅面積合共逾三畝稻田展開收割、機器脫粒、實打實收工序，三塊地畝產量分別為一千一百八十一公斤、近一千一百三十公斤、逾一千一百三十六公斤，平均畝產量過一千一百四十九公斤，締造世界水稻單產最新、最高紀錄。

　　
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