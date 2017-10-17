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﻿仁壽大佛瀕毀容 守護僧：修復刻不容緩

2017-10-17 列印
　　四川省樂山大佛名聞中外，但位於仁壽縣、較樂山大佛早一世紀落成的「中國第一胸佛」仁壽大佛，名氣遠不如前者，逾一千三百年來飽受天氣洗禮、戰火摧殘，大佛面部、胸部石層嚴重脫落。據悉，佛像千年來一直暴野外，直至二十年前才有善信捐錢興建大佛閣免佛像受日曬雨淋之苦；而有負責守護佛像八十歲老僧釋心月表示，仁壽大佛屬「國寶級」文物，目前佛像狀況不容樂觀，修復佛像已刻不容緩，希望當局加以保護。
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