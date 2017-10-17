仁壽大佛瀕毀容 守護僧：修復刻不容緩
林鄭自爆 長俸700萬加積蓄 曾四出睇樓想上車 只能負擔新界三房樓
樓價屢創新高，升斗市民望樓興歎，連特首林鄭月娥也是「無殼蝸牛」！林鄭昨天披露自己沒有物業，去年未參選特首前曾計劃退休，自己有七百萬元退休長俸，加上多年積蓄，只能負擔新界一個價值一千五百萬元的三房一廳單...
2017-10-17
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中共十九大 明揭幕 京城保安滴水不漏
中共第十九次黨代表大會明日在北京揭幕，首都地鐵今日起加強保安，並實施人物同檢，惟地鐵保安措施昨日已經升級，令乘客需要花費更多時間入站，多個車站在上班繁忙時間均出現輪候入站隊伍，人龍一度延綿逾百米。 十九大明召開，北京市面保安明顯增強，除公安站崗巡邏外，當局又調派持槍武警在街道、地鐵站內巡邏。而北京地鐵宣佈，為確保安全，各地鐵站今起啟動人物同檢措施，即乘客及所攜帶的物品均須接受安檢。 地鐵入站人龍長百米 多個車站為配合新安檢措施，昨日已降低入站人流升級，導致多個車站在上班繁忙時間均出現輪候入站隊伍，人龍一度延綿逾百米，甚至連車站附近行人天橋亦擠滿人。 有民眾在微博留言...
2017-10-17
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朴槿惠開腔：政治報復 從無利用職務謀取私利
涉嫌受賄、濫用職權的韓國前總統朴槿惠，昨在庭上否認指控，她強調自己從無接受過任何人不正當要求，希望假借法治之名的政治報復可就此結束；並聲稱因為被一個人背叛，令其名譽、生活全毀。 朴槿惠昨日再次首爾中央地方法院應訊，並首次在庭上發言，她否認所有指控，強調自己從無接受過任何人不正當要求，亦無利用職務之便牟取私利，相信法院最終會證明所有指控不屬實，還她清白；希望假借法治之名的政治報復可在身上結束，呼籲法院向她追究一切責任，從輕發落因她而出庭的公職人員、企業家。 她表示，自審訊半年以來，一直在悲痛生活，起因被一名信任的人背叛，令其名譽、生活全毀。 朴槿惠指，其羈押期限原本昨...
2017-10-17
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大角咀維港灣 複式4房1套 偌大玻璃賞市海雙景
「奧運三寶」屋苑之一維港灣，鄰近港鐵奧運站及大型商場，是區內指標屋苑之一。今次為大家介紹屋苑一個罕有複式放盤，實用面積1,476方呎，4房連1套房間隔，室內佈置實而不華，最新叫價3,300萬元放售。 ...
2017-10-17
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中國通脹升溫帶動商品股 油價造好 美股三指數新高
美股三大指數周一初段再創新高水位，杜指曾升73點，攀上22945新高；標普指數和納指亦分別升5點和23點，同創新高，分別曾見2558點和6629點。聯儲局主席耶倫周日預期通脹可能加快的言論，加上周一出爐的中國通脹數字升溫，帶動商品股造好，國際油價升逾1.5%，亦刺激能源股升0.5%。 今晨四時杜指收報22956點，升85點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見77.09元，較香港收市價跌0.21元；騰訊（700）美國預託證券見356.09元，較香港收市價升0.49元。 紐約儲銀出爐的10月份紐約州製造業指數由9月份的24.4點，攀上3年新高的30.2點，反映當...
2017-10-17
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卡尼晒靴 挑戰傳奇
英超三哥熱刺今晚歐聯H組作客皇家馬德里，有射手哈利卡尼越級挑戰C朗拿度。這名英格蘭中鋒本年各項賽事累積入三十六球更勝C朗，全因他效法對方律己以嚴，注意飲食之餘，又苦練左腳，今仗兩大入球機器對決可望平分春色。（有線61、201台及流動版周三凌晨2:45直播） 熱刺在「死亡H組」接連擊敗多蒙特和尼科西亞，領隊普捷天奴矢言遠征班拿貝正好一試實力。兩屆英超金靴獎得主哈利卡尼，亦會越級挑戰四屆世界足球先生C朗拿度。這名廿四歲射手今年各項賽事為熱刺攻入三十六球，比起C朗還要多四球，放眼全歐洲頂級射手僅次於巴塞隆拿皇牌美斯。 效法C朗律己以嚴 卡尼矢言「升呢」全靠苦練左腳：「熱刺...
2017-10-17
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華倫西亞 地中海美如畫
到西班牙旅遊，除了東北部加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆拿是必到之地，同屬地中海沿岸名城的華倫西亞（Valencia）亦風景如畫，不論是宏偉的大教堂還是街市日常，都能細味西班牙點滴情懷。 文、圖：Kengi...
2017-10-17
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撇甩男友夜蒲至凌晨 阿Sa祖兒激罕現老蘭
英皇呢期多喜事，繼蔡卓妍（阿Sa）坦認同「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）拍拖半年外，鍾欣潼（阿嬌）亦大讚台灣靚仔婦科醫生男友賴弘國對佢好好。容祖兒唔使講，同劉浩龍拍拖五年感情穩定，早前更有...
2017-10-17
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社論——特設供港蟹場有得諗
食環署昨天在一批入口台灣大閘蟹樣本驗出二噁英超標，要求下架，事件勢必進一步打擊市民吃大閘蟹的信心。其實，去年九月內地大閘蟹未能通過食環署的檢測一關，演變成全面停售，市民首次並無內地大閘蟹食用。經過一年時間，正值大閘蟹當造時節，內地遲遲未發批文准許大閘蟹供港，令人懷疑內地成驚弓之鳥，亦反映中港兩地存在矛盾，除非兩地部門能夠爭取檢疫共識，否則內地大閘蟹今年可能在香港市面消失。 據本港大閘蟹代理商指出，香港要求大閘蟹（每克）含不多於六點五微克二噁英，內地標準則較低，並不同意香港的尺度，雙方談不攏，導致內地不發批文，內地大閘蟹連續第二年未有供港。 香港部門有所堅持，是按國際食用安全...
2017-10-17
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潘頓乘勝勢必跑
潘頓上周六起孖兼贏得騎師王，明晚披甲六場而多駒近績不差，有機會繼續贏馬。昨晨他收操後表示，兩匹方廄座騎「勢必跑」和「愛樂寶」近績良好，今仗都是跑本身正宗途程，機會最值得秤先。 現年六歲的「勢必跑」服役以來，曾在潘頓胯下四戰得過一冠一季，贏馬一役正是跑谷草一六五○米，如今人馬再逢出戰勝程，潘頓甚有信心︰「今季『勢必跑』的狀態很快回勇，近兩場均跑第三，尤其上場跑泥地不太合適仍可上名，表現及格有餘，今次回師谷草中距離可發揮出應有威力，只要幾匹具前速的對手一如預期帶快步速，『勢必跑』在直路上便可發揮出後勁爭取頭馬。」 「愛樂寶」上仗復出即一放到底贏馬，明晚續戰谷草千二米，勢成眾矢之...
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