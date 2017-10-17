  • 2017年10月17日 星期二
  • 27º
  • 81%
熱門： 阿嬌老父斬三母女渣馬一地兩檢翁美玲

日報新聞 > 中國

﻿內地遣返 美籍紅通犯

2017-10-17 列印
　　內地警方昨日應美國執法部門請求，將一名涉及性侵犯兒童案的美籍國際刑警紅色通緝犯移交美方。該名疑犯涉嫌在二○○九年至一二年間，在美國性侵多名兒童，美國警方調查期間，該犯潛逃國外，國際刑警組織今年六月向其發佈紅色通緝令。美方發現疑犯今年五月潛逃至上海，遂尋求中方協助。

  公安其後拘捕該名疑犯，其實他在內地並無干犯同樣罪行，遂於昨中午在上海浦東機場將逃犯移交美方，由美國司法部法警局押解回國。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd