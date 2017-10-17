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﻿賴清德上任滿月施政滿意度69%

2017-10-17 列印
　　台灣行政院長賴清德就職滿月，當地智庫昨公佈最新民調結果，顯示近六成九受訪民眾滿意賴清德施政表現，而總統蔡英文施政滿意度亦上升至五成。

  智庫董事王智盛指出，受惠於綠營人士支持賴清德，蔡英文的滿意度亦連帶提升，改革爭議告一段落後，而落實施政、施政效率將是民進黨政府下階段挑戰。

  民進黨立委莊瑞雄認為，閣揆滿意度超越總統，對蔡英文而言是一個警號，告誡對方要更努力工作。
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