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﻿浙江「外賣仔」準備「上車」

2017-10-18 列印
　　美食速遞在內地愈來愈普及，更令「外賣仔」成新興行業，浙江一名二十一歲青年，自二月起任職一個網上外賣平台外賣員，憑着辛勞工作每月賺取逾萬元人民幣薪酬，並計劃明年置業。

　　二十一歲的邵兵兵，加入該網上外賣平台後，每天工作逾十二個小時，駕駛電單車穿梭浙江省東陽市大街小巷送外賣，每月完成超過三千六百六十張外賣訂單，日均定單超過一百二十張，使其月薪達一萬六千元人民幣，超過東陽市一般上班族平均月薪逾五倍，更贏得公司「全國送餐狀元」稱號。憑着辛勞工作，邵兵兵短短數個月已成為車主，並計劃明年置業。
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