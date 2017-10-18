特朗普宣佈 下月初訪北京
第一代卡明年初失效 分批換新卡 元祖八達通有價 收藏博升值
大家外出，必有一張八達通傍身。第一代租用版八達通已使用二十年，總發行量逾二百萬張，為配合新科技，第一代卡須換新卡，由今天起持有者拍卡時，會有特別聲響提示換卡，分批最快於明年一月或最遲明年三月失效，不能...
2017-10-18
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中共十九大今召開 劉雲山任秘書長
中共第十九次全國黨代表大會今日召開，中共昨舉行十九大預備會議，選舉主席團、通過包括修改黨章、選舉十九屆中央委員會等大會議程，並通過由劉雲山任秘書長。 十九大今日上午九時在北京人民大會堂開幕，下周二閉幕。而昨日的十九大預備會議確定大會議程，包括聽取和審查十八屆中央委員會的報告、審查十八屆中央紀律檢查委員會的工作報告、審議通過《中國共產黨章程（修正案）》、選舉十九屆中央委員會、選舉十九屆中央紀律檢查委員會。預備會議通過大會主席團成員建議名單，在主席團下設立秘書處由劉雲山出任秘書長。 十九大新聞發言人庹震表示，自十三大以來修改黨章成為中共慣例，它能充份體現黨中央提出的治國...
2017-10-18
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懷孕凱特 與柏靈頓熊共舞
身懷第三胎的英國劍橋公爵夫人，周一與夫婿威廉王子、小叔哈里一同到柏靈頓車站參與公益活動，送別一班參加蒸汽火車之旅的兒童，三人行先登上火車，之後在月台等待火車駛離車站時，出席同一活動的英國兒童叢書角色柏靈頓熊開始隨著現場音樂起舞，並邀請凱特共舞，凱特亦表現十分開心，威廉則站在旁邊微笑看着妻子展現舞技。
2017-10-18
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外望開揚翠景 利寶大廈寬闊廳堂悠然寫意
利寶大廈坐落於何文田棗梨雅道，鄰近內街梭亞道，環境清靜，今次帶大家參觀該廈的罕有放盤，實用面積1184方呎，擁有3房連2套房間隔，可眺望加多利山一帶翠景。 利寶大廈一向用家主導，現時的放盤量極...
2017-10-18
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聯合健康強生績優 杜指曾破23000點關
美股周二早段個別發展，杜指曾升45點，突破23000點關口，曾見23002點，再刷新日內新高；標普指數和納指則好淡爭持。聯合健康集團和強生出爐的季度業績勝預期，帶動杜指衝破23000點水位，業績勝預期的華爾街大行高盛股價則高開後倒跌。 今晨四時，杜指收報22997點，升40點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見76.68元，較香港收市價跌0.47元；騰訊（700）美國預託證券見352.71元，較香港收市價跌2.09元。 美國聯儲局出爐的九月份工業生產扭轉六月以來跌勢，按月升0.3%，按年升1.6%，與分析師預期相符，意味颶風相關的影響正在消退。八月份的工業生...
2017-10-18
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救星殺破狼
車路士今季表現反覆，唯獨採用「三五一一」陣式時演出甚佳。藍獅今晚歐聯C組主場對羅馬，有射手艾華路莫拉達提早復出，可望重啟勝利陣式爭取小組三連勝。 （有線61、201台、有線移動版周四凌晨2:45直播） 去季英超憑藉「三四三」陣式封王的車路士，攻守套路已被對手洞悉，今季各賽事以此陣式應戰只得四勝一和兩負，相反改踢「三五一一」就收錄三勝一負。該隊今仗有艾華路莫拉達傷瘉擺脫左腳大腿傷患提早復出，正好能復用這套勝利陣式迎戰首都狼。 莫拉達已在周日全面復操，今仗勢當雷霆救兵以本季各賽事入七球、助攻兩次的大順腳風拯救球隊。藍獅領隊干地喜言：「莫拉達有望回歸，這點對球隊十分重要。...
2017-10-18
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簡約Vs.經典 潮逛歐陸風家具店
不少港人愛逛家具店，閒時更換家居擺設，絕對是提升生活空間及質素的關鍵！近日就有兩家歐洲家具店進駐香港，分別有北歐代表IKEA的荃灣新店，以及走意大利工藝路線的Belloni。前者簡約實惠，後者就屬百年...
2017-10-18
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旗下品牌新系列亮相上海時裝周 嘉玲獲偉仔捧場 盛讚：好精力
劉嘉玲繼飲食王國後，近年除專注拍攝電影，還推出自家時裝品牌ANIRAC，她前晚以品牌創意總監身份率團隊亮相上海時裝周，發佈18年春夏時裝系列，嘉玲的老公梁朝偉繼今年4月的「2017秋冬上海時裝周」後，...
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社論——法庭豈能變無掩雞籠
法治是香港賴以成功的基石之一，法官須在不受外界干擾下審理案件，才可以依法判決，否則就會出現亂局，法治難以彰顯。昨天高院發生旁聽人士亮刀指嚇法官事件，令人深以為憂，司法機構不能掉以輕心，讓挑釁法庭的行為愈來愈多，須與警方商議盡快加強各級法庭的保安，切勿拖延。 昨天在高院民事庭亮刀的內地男子，作出威脅行為後，逃之夭夭，幸法庭上所有人包括法官在內，並沒有受到傷害，究竟他為何作出如此舉動？他昨晚已經自首，有待警方調查，但事件曝露法庭保安鬆懈，若不改善，發生重大事故，就會對法治信心造成打擊。 現在於地區法院和高院庭內，有懲教處人員看管犯人欄內的被告人，但沒有紀律部隊人員維持旁聽席上公...
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頭號目標——開心有你 三班橫行
很多人喜歡參考騎練合作數據，但很少人會認真考究，到底成功及失敗的是甚麼馬，所以得出來的結論隨時存在很大偏差。 譬如說，姚本輝今季與三位見習生的合作成績，總共逾十次只得一捷，成功率不算高，反映練者並不太...
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