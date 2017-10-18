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﻿特朗普宣佈 下月初訪北京

2017-10-18 列印
　　美國白宮公佈總統特朗普下月出訪亞洲行程，他訪問日本、韓國後，下月八日轉抵北京，展開上任後首次訪華行程，期間將與國家主席習近平舉行「習特會」。而中國駐美國大使崔天凱周一在美國傳媒就中美經貿關係發表署名文章，表示中國經濟發展成功事跡表明，一個開放、更加繁榮的中國有利於世界。中國將繼續致力於發展本國經濟和中美經貿關係，只要中美堅持互利合作，必將惠及整個世界。而十九大將確立中國在今後五年甚至更長時間發展方向，為中國發展、世界經濟注入新動力。
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