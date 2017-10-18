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日報新聞 > 中國

﻿18省市調高 最低工資標準

2017-10-18 列印
　　內地吉林、河南、山西、寧夏等多地在國慶假期後調高最低工資標準，保障低收入勞動者權益；而年初至今，最少有十八個省市調高最低工資標準，其中，北京、天津、上海月最低工資標準最高。 內地自一九九三年實施最低工資標準後，各省市區每兩年會調整標準一次，而各地最低工資中，以上海最高，達二千三百元人民幣、天津為二千零五十元人民幣，北京為二千元人民幣 。
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