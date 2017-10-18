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﻿中國民航安全紀錄 居世界前列

2017-10-18 列印
　　中國民航局航空安全辦公室主任唐偉斌昨表示，最近五年來，內地民航累積運輸飛行時數超過四千一百萬小時，未發生運輸航空亡人事故，中國憑藉良好航空安全紀錄，穩居世界民航前列。而中國民航局運行監控中心黨委書記張春枝指，今年首三季度共有三百七十八萬三千七百四十三班民航航班飛行，較去年同期增長逾百分之八，航班正常率為六成七。其中，上月二十九日單日飛行量創歷史新高，達一萬五千三百二十三班。
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