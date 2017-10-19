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﻿北大師生倡校園設自然保護區

2017-10-19 列印
　　北京大學是內地最高學府，亦是學術搖籃，一批北大師生近日在網上提倡在校園內設立自然保護區，保持校園生物多樣性；倘校方接納該建議，北大將成為全國首間校內設有自然保護區的專上學院。

　　內地傳媒報道，北京大學燕園內最少有三百種動物出沒，包括東方角鴞、國家一級保護動物金雕等，園內的高等植物更超過四百七十種。

　　
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