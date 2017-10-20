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﻿廣東省最快達全民小康

2017-10-20 列印
　　中共總書記習近平工作報告提出，未來五年是中國全面建設成小康社會關鍵期，廣東省委書記胡春華表示，廣東實現全民小康社會條件雖較其他省市佳，雖要面對醫療設施不足、生態環保等問題，但他有信心粵可在現代化建設中走在全國領先位置。

　　胡春華昨在十九大廣東團會議表示，習近平提出要全面建成小康社會目標振奮人心，而廣東實現全民小康社會條雖較其他省市佳，但仍然面對農村建設、醫療設施不足、生態環保等問題。

　　他指，粵實際流動人口多，對生態系統構成非常巨大壓力，雖然廣東空氣質素符合各項指標，惟部份河道流域水質污染仍然嚴重，當局需集中治理。

　　胡春華又表示，去年廣東省人均生產總值達一萬一千美元（約八萬五千八百港元），且高度市場化、國際化，令粵具備向現代化衝點條件，加上廣東省是改革開放先行者，有信心粵可在現代化建設中走在全國領先位置。
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