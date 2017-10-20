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﻿又有旅客向客機引擎擲硬幣

2017-10-20 列印
　　內地再發生旅客登機時，向客機引擎投擲硬幣事件，事件導致航班取消，航機延誤至昨日，逾百名乘客行程受阻，涉事乘客由公安帶走調查。

　　事發在周三下午三時四十分，祥鵬航空8L9960航機原訂由安徽省安慶市天柱山機場飛往雲南省昆明市長水國際機場，惟乘客登機時，機場工作人員發現其中一人向引擎投擲物品，遂即時制止對方；為確保乘客安全，航空公司決定取消該航班作徹底檢查引擎，機組人員其後引擎旁地面發現一枚硬幣。

　　航空公司證實，公安其後帶走涉事乘客調查，暫時未知其動機，該公司並保留向對方追究法律責任權利。
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