  • 2017年10月20日 星期五
  • 26º
  • 68%
熱門： 超強颱風胡漢清報警離奇死亡WhatsApp季候風

日報新聞 > 中國

﻿氣象台發大霧黃色預警

2017-10-20 列印
　　內地中央氣象台昨清晨六時發出今年秋季首個大霧黃色預警。氣象台表示，受兩股弱冷空氣分別影響，料昨日至明天新疆北部、內蒙古東部、東北地區北部等地多雨雪天氣，氣溫下降目至八度。而陝西、華北等地則因為冷空氣較弱，易被霧氣籠罩。 另外，受颱風蘭恩影響，巴士海峽、南海東北部部份海域、台灣海峽、台灣以東洋面、東海南部和中部海域、浙江南部沿海、福建沿海今日會有七至八級大風，部份地區陣風更達十級。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd