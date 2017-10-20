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﻿「辭職下海潮」 齊玉指不存在

2017-10-20 列印
　　中共中央組織部副部長齊玉昨表示，中國現時有逾七百萬名公務員，近年每年公務員平均辭職率約佔公務員隊伍百分之零點一，辭職人數約一萬左右，故不存在「辭職下海潮」。他指，每年雖有公務員辭職離開，但同時有優秀人才通過考錄或者調任等方式加入，形成能進能出的良性機制，符合公務員制度設計初衷。 對於部份公務員外界「為官不為」，齊玉承認，確實存在該現象，但強調整個幹部隊伍中只佔極少數，是個別地方出現的個別現象。
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