﻿「辭職下海潮」 齊玉指不存在

儘管韋斯咸近兩仗英超錄得一勝一和，一吐去季初三戰全敗的烏氣，不過領隊比歷竟將戰績不佳歸咎於陣中球員，無疑損害球隊士氣，故今晚英超作東仍難勝有中場柏斯高哥斯領軍的白禮頓。（now621台、LeSports HK App周六凌晨3:00直播） 韋斯咸聯賽開季三連敗，即使近兩場有所起色取得一勝一和，但領隊比歷除炮轟上仗領紅的前鋒安祖卡路爾外，又直斥奧地利射手阿拿奧杜域的演出：「他本季遲遲未進入狀態，各賽事未有士哥，拖累球隊演出。」比歷此言無疑向球隊升勢潑冷水，加上鐵錘幫今晚適逢安祖卡路爾開始停賽及射手查維亞靴南迪斯輕傷在身，勢大減破門能力，作東亦無本錢取勝。 翻季初舊賬怪...

2017-10-20