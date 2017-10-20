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﻿三成航天技術指標　 達世界一流水平

2017-10-20 列印
　　中國航天科技集團公司董事長雷凡培日前表示，目前中國已有三成航天技術指標達世界一流水平並力爭在二○二○年軌道上中國航天器數量超過二百枚，年發射三十次，超越歐盟；預計到三○年，中國將超越俄羅斯，有六航天技術達世界水平，躋身世界航天強國前列；再過十五年後，中國部份重點領域可媲美美國，全面建成世界航天強國。而集團未來工作重點包括建造中國首個太空站，實現月球採樣返回、火星着陸探測等。
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