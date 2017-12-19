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﻿特朗普點名競爭者 華春瑩指中美貿易雙贏

2017-12-19 列印
　　美國總統特朗普預料將在國安戰略演說中，點名中國為競爭對手。不過，中國外交部發言人華春瑩昨表示，中方希望美國國安戰略能為促進中美戰略互信，共同維護國際和平安全作出貢獻。

　　中國外交部昨午舉行例行記者會，華春瑩表示，中美作為兩個大國及聯合國安全理事會常任理事國，希望美國的國家安全戰略能夠為促進世界和平與穩定發揮建設性作用，也能夠為促進中美之間戰略互信，共同維護國際和平與安全做出貢獻。

冀美促進世界穩定

　　至於有言論指中國以「經濟侵略」威脅美國，華春瑩重申，中美經貿關係本質是「互利共贏」，並指一六年中美雙邊貿易額超過五千五百億美元，雙向投資超過二千億美元。中美經貿關係直接或間接支持二百六十萬個美國就業機會。

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