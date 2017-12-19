﻿特朗普點名競爭者 華春瑩指中美貿易雙贏

中國外交部昨午舉行例行記者會，華春瑩表示，中美作為兩個大國及聯合國安全理事會常任理事國，希望美國的國家安全戰略能夠為促進世界和平與穩定發揮建設性作用，也能夠為促進中美之間戰略互信，共同維護國際和平與安全做出貢獻。
冀美促進世界穩定
至於有言論指中國以「經濟侵略」威脅美國，華春瑩重申，中美經貿關係本質是「互利共贏」，並指一六年中美雙邊貿易額超過五千五百億美元，雙向投資超過二千億美元。中美經貿關係直接或間接支持二百六十萬個美國就業機會。
旺角廣東道劏房母親斬殺女兒再碎屍慘案，遇害的十二歲少女何美洁，生前就讀塘尾道一間小學的六年級，校方稱讚她品學兼優，亦熱衷課外活動，她代表田徑校隊比賽取得殿軍，亦愛畫畫，作品獲貼堂。本有大好前途的美洁，...
2017-12-19
南韓總統文在寅結束訪華行程後中韓即爆爭議。韓聯社昨引述南韓軍方指，發現五架中國軍機進入南韓防空識別區，並出動戰鬥機群前往監視。中國空軍新聞發言人證實消息指，中國空軍飛越對馬海峽至日本海國際空域作遠洋訓練，強調「合法、合理、合情」。 南韓聯合參謀本部表示，中國兩架H-6轟炸機、兩架J-11戰機和一架TU-154偵察機，在當地時間昨晨十時許從離於島西南部進入南韓防空識別區；隨即緊急派出F-15K和KF-16戰鬥機編隊進行巡航監控；中方軍機隨後於下午一時許往中國方面飛離。另外，台灣國防部亦發稿指，有中國軍機昨穿越巴士海峽飛往西太平洋，經宮古水道後飛返駐地，其間日本亦派遣F...
2017-12-19
美國中央情報局（CIA）協助俄羅斯粉碎伊斯蘭國恐怖份子，企圖於聖彼得堡發動連串自殺式炸彈襲擊的陰謀。俄羅斯總統普京日前特意為此致電美國總統特朗普，向對方致謝。白宮發表聲明指，特朗普對普京的來電表示讚賞，並強調情報合作對打擊各地恐怖份子非常重要。 俄羅斯聯邦安全局於上周五宣佈，拘捕七名伊斯蘭國成員，並檢獲大批爆炸品、自動步槍、彈藥及極端主義相關書籍。克里姆林宮表示，中情局的情報令俄羅斯聯邦安全局（FSB） 成功追蹤及拘捕計劃發動襲擊的恐怖份子，從而瓦解伊斯蘭國的陰謀。 普京於上周日為此致電特朗普，要求對方轉達到中情局的感激，稱俄方亦會投桃報李，如他們獲得有關美國及美國公民受恐...
2017-12-19
西沙公路一帶自成一角，吸引不少喜好寧靜之人，而且距離馬鞍山市中心亦不遠，可謂盡擁位置靜中帶旺之優勢。是次介紹的帝琴灣正位於此，為大家精選其中一個3房戶，裝潢時尚型格，據悉，業主花約200萬元豪裝單位。...
2017-12-19
美股三大指數再創新高。市場憧憬國會或能在年底前通過期待已久的稅改議案，加上傳出總額超過110億美元的美國公司併購消息，利好大市走勢。杜指早段曾升224點，見24876點；杜指和納指則一度升至2694點和6996點。 市場憧憬稅改方案有望在年底前獲得通過，加上美國公司併購消息帶動，美股三大指數造好，杜瓊斯工業平均指數截至四時報24803點，升151點；納斯達克指數報6999點，升62點；標普500指數報2692點，升17點。今次是杜指今年來第70次創新高，超越1995年的紀錄，成為歷來創新高次數最多的一年。 杜指一度升224點 滙控（005）美國預託證價格截至四時報7...
2017-12-19
史浩克04上周六德甲力戰至最後十分鐘連入兩球，作客2:2逼和法蘭克福，成為聯賽冬季亞軍之餘，各戰線不敗走勢延至十二場。將帥揚言今晚德國盃十六強作東擊退不擅作客的科隆，為一七年劃上完美句號，主勝穩開。（無線myTV SUPER94台周三凌晨3:45直播） 上周六今年最後一輪德甲，史浩克作客法蘭克福大部份時間落後兩球，直至八十二分鐘起才連追兩球扳平，各賽事連續十二場勝和各六保持不敗，賽後獲主帥泰迪斯高讚賞眾將永不言棄的精神可嘉。 連同上場，今季德甲兩度在九十分鐘攻入絕殺球的守將拿杜亦豪言，今晚必以晉級為目標︰「可以再次為球隊打出最神奇的比賽，我也感到難以置信。己隊今年最...
2017-12-19
繼上回提及Fifi的東瀛之旅學會製作手握壽司外，更隨半島酒店的日本料理主廚Kojima-San學習烹煮被譽為「江戶三味」的天婦羅，用材、製作步驟簡單，是節日烹調的好「煮」意。 文、圖：Lady Fif...
2017-12-19
前邦民女陳嘉寶（Anjaylia），上月尾嫁畀拍拖4年嘅初戀男友黃頌祈（Epaphras），婚前堅守「色戒」嘅Anjay更謂新婚夜顧住執嘢無得洞房，加上婚後一直有jobs，連度蜜月都未有時間！日前下午...
2017-12-19
科學園「機械人技術促進中心」昨天正式開幕，料可以容納五間技術初創企業，為產品投產前，提供場地作研發、整合、組裝、驗證等工作，相比起外國機械人科技突飛猛進，中心的成立，有點姍姍來遲。但俗語有云：遲到好過無到，香港要後來居上，不是沒有條件的，是時候向北看。 科技園公司負責人表示，機械人及自動化技術可以應用於不同行業，經濟效果巨大。為了協助推行本地機械人技術發展，故此成立機械人技術促進中心，為初創企業提供試驗場地，以及向本地的潛在客戶展示和驗證其技術。 這個中心對推動香港追上國際機械人的創科潮流，至為重要。以目前各國發展的水平來看，美國、日本、德國等都在機械人科研方面取得卓越成就...
2017-12-19
明晚谷中夜賽，李寶利的六匹座騎中，姚廄「財高八斗」和羅廄「靚先生」近績均好，今次各自跑本身擅長途程，騎者昨晨表示兩駒是其今仗爭勝籌碼，期待都可跑出水準，起孖就最好不過。 「財高八斗」上季至今出賽八次非冠即亞，今季兩度於田草千二米跑第二後，上場轉戰谷草千二米即有突破，並以三個馬位輕勝對手，明晚升上二班仍戰，李寶利認為有望再下一城︰「『財高八斗』今季僅跑過三場，每場之間有足夠時間休息，因而表現持續穩定。剛戰牠克服了負重磅及排外檔而贏馬，走勢非常出色，證明仍在進步中，而且可能谷戰更合發揮，賽後馬兒唞夠再操，上周二試大閘以佳速輕勝，狀態持續大勇，今次跑二班賽對手當然強得多，但是本身...
2017-12-19