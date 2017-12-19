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﻿深警搗非法麻將檔 　 意外擒潛逃17年殺人犯

2017-12-19 列印
　　深圳市龍崗區警方日前接獲線報，指當地一家小店內有人打麻將進行非法賭博。警方於上周二晚展開行動，成功搗毀該非法賭檔，更意外抓獲一名潛逃十七年的殺人疑犯。

　　警方指當晚該小店對眾人進行盤查時，其中一名四十四歲的李姓男子神色慌張，隨後發現其身份訊息與本人不相符。經問話後，揭發其與十七年前的一宗陝西一宗綁架殺人案有關。據悉，涉案男子目前被羈押在龍崗區看守所，等待陝西警方到來辦理交接手續。

　　疑犯於二千年犯案至今，在逃十七年，在山西、甘肅、深圳等地打黑工，隱姓埋名，並一直盜用他人的身份信息，以求逃脫罪責。

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