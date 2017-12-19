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﻿疑遭父母虐打　台五歲女亡

2017-12-19 列印
　　桃園一名黃姓男子疑因五歲女兒頑皮吵鬧「管教」女兒時，與妻子不僅曾拿衣架抽打，還用腳狠踢女兒。及後發現女兒失去意識，方驚覺事態嚴重，雖立即把女兒送院，但經搶救二十分鐘後終告不治。

  醫生檢查女童身上傷勢時，發現她傷痕纍纍外，其的體重更只有九公斤，僅是同年齡小童體重的一半。醫生因此懷疑女童因受虐死亡，並向警方報案。

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