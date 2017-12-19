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﻿中央經濟會議　推高品質發展

2017-12-19 列印
　　一年一度的中央經濟工作會議昨於北京開幕，部署明年中國經濟發展任務。

  有專家認為，明年中國將堅持新發展理念，包括着力推動高品質發展；力爭打好「化解重大風險、精準脫貧、污染防治」三大攻堅戰，並加快住房制度改革和長效機制建設。

  中央經濟工作會議為期三天，來自中央部委及各省市的首長均會出席，國家主席習近平亦將發表講話，為明年經濟工作定調。由於本次會議正值中共十九大結束後，外界預期將圍繞十九大政治報告的核心。

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