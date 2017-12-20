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﻿嘉峪關維修接近完工

2017-12-20 列印
　　位於甘肅、明朝萬里長城西端起點嘉峪關，其關城經過五年保護維修後，已接近完工；當局強調，工程徹底保存嘉峪關關城神髓。

　　位於甘肅省河西走廊西段的嘉峪關關城始建於一三七二年，上世紀八十年代，獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產；惟逾六百年來，關城飽受風雨侵蝕、日曬等破壞，令古建築和城牆木構損毀、城牆表面風化、土體失穩與排水不暢等情況日趨嚴重。

　　省政府二○一二年展開嘉峪關世界文化遺產保護工程，包括嘉峪關長城本體保護維修工程、建設嘉峪關世界文化遺產監測中心等，經過五年、斥次逾三億二人民幣保護維修後，關城復修已接近完工，當局強調，工程採用原材料、原結構、原做法、原工藝，徹底保存嘉峪關關城神髓。

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