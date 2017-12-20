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﻿台新黨青年軍 四人涉違國安

2017-12-20 列印
　　台灣法務部聯同警方昨清晨採取行動，突擊搜查新黨發言人王炳忠等四名新黨青年軍住所，懷疑四人替大陸刺探台灣情報，涉嫌違反國家安全法，執法人員其後將四人帶返回調查局偵訊，同時檢走電腦、文件資料等物品。而王炳忠在當否破門入屋時，透過社交網站全程直播，批評警方強行入內搜索是白色恐怖。新黨主席郁慕明表示，王炳忠並非公職人員，相信對方並無能力違反安全法；並質疑法務部宣稱四人洩密便強行入屋搜查是一場鬧劇。

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